Marina GAUBERT

Mes expériences, passées et présentes me permettent de développer des compétences en

- gestion du personnel,

- management,

- recrutement,

- gestion de projets,

- gestion d'un compte d'exploitation,

- négociation fournisseurs,

- analyse financière, environnementale et humaine d'un périmètre économique et

- développement d'une stratégie et d'une politique commerciale.

Je suis actuellement en recherche active d'opportunités en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Vente

Sport

Ressources humaines

Marketing

Management

Communication

Organisation

Rigueur

Gestion de projet