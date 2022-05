Marina GERVAIS

Pharmacien de formation (option industrie), je suis Directeur opérationnel dans un réseau prestataire de santé développant les prises en charges des patients de l'Hôpital à leur domicile dans le domaine technique et paramédical.



Je manage une équipe pluridisciplinaire (infirmiers, techniciens, assistantes sociales, magasiniers,diététiciennes, livreurs...). En parallèle, je suis responsable qualité, responsable des Achats et Pharmacien responsable des Bonnes Pratiques de Dispensation des gaz médicaux.



Membre du Comité de Direction, je décide des axes stratégiques de l'entreprise en lien avec la Direction générale.



Dynamique, rigoureuse, ayant le sens de la communication et des responsabilités , mes aptitudes organisationnelles, sont au service d'une solide expérience en management.



Mes compétences :

Dynamique

Sens des responsabilités et polyvalence

Affaires réglementaires

Management de la qualité

Management opérationnel

Direction de projet

Négociation achats