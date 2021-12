Sebastien BOISNARD

Expérience industrielle pluridisciplinaire confirmée : management d’équipe - gestion logistique - supply chain, production Industrielle, sourcing et agréments fournisseurs, auditeur externe, négociation de partenariats fournisseurs, acteur du changement et de l'amélioration continue.



Mise en place de projets industriels (nouveau produit, nouvelle technologie, ERP, amélioration continue, développement des compétences, optimisation des organisations).



Fédérateur, pragmatique et exigeant, sens aigu du service client et de la performance.



Sens de l'écoute, ouverture d’esprit, et curiosité.



Mes compétences :

ERP

Planification

Production

Supply chain

Management

Négociation achats

Audit externe