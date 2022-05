Marina HUYGHE

Aksis Nord Consulting, cabinet spécialisé en conseil RH et dynamique professionnelle implanté dans les Hauts de France propose des solutions aux entreprises et à leurs salariés dans des domaines spécifiques :



- Diagnostic et conseil RH

- Maintien et développement de l'employabilité des salariés

- Bilans et évaluations

- Transition professionnelle

- Accompagnement collectif des restructurations

- Qualité de vie au travail



Depuis 1993, à partir d’une idée, de beaucoup de volonté et d’une équipe professionnelle et solidaire, le Groupe AKSIS se développe et s’adapte. Notre entreprise est conviviale, mise sur un esprit d’engagement, une envie d'aller de l'avant, et sur une organisation solide qui permet la réactivité.



Constamment en lien avec les acteurs du monde de l'emploi, du travail et de la formation, et conscients de l'évolution du monde du travail dans lequel nous exerçons, nous créons et proposons régulièrement de nouvelles solutions à la carte ou en prêt-à-prester, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.



Dans cet état d'esprit, le groupe Aksis est à l'origine du développement de solutions digitales et innovantes permettant :

- aux entreprises de respecter leurs obligations légales et appréhender sereinement le changement

- de connecter les salariés à leur évolution professionnelle



Nous apportons également un soutien aux entreprises en recrutement par la proposition gratuite de profils issus de notre vivier et validés par nos consultants



Service Relations Entreprises : anc.relations-entreprises@aksis.fr ou 03.59.56.06.88

OU

Emmanuel Demarthe, Chef de Projet : emmanuel.demarthe@aksis.fr ou 06.83.62.61.56



Mes compétences :

Prospection commerciale

Bureautique

Aisance relationnelle et sens organisationnel

Gestion du stress

Challengeuse

Accompagnement