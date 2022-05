Marina LEDOUX

Actuellement chargée de communication au sein l'Etablissement Français du Sang (EFS), je participe à la promotion des différentes activités de l'EFS en Bourgogne / Franche-Comté, en particulier du don de sang.



Mes premières expériences professionnelles au sein de collectivités, administrations, entreprises et associations, m'ont permis de m'imprégner des différentes méthodes et pratiques de la communication. Aussi, les multiples missions qui m'ont été confiées m'ont apporté une expérience variée des différents volets de la communication.



Par ailleurs, mes dix années d'expérience de joueuse de handball à haut niveau, m’ont aidé à développer des qualités essentielles. Mon sport requiert la faculté de s’intégrer à un groupe afin d’accomplir un travail collectif. Les capacités relationnelles sont primordiales, tant pour l’esprit d’équipe, que dans les rapports entretenus avec les partenaires publics et privés, les dirigeants, bénévoles et les journalistes.



Rigoureuse et déterminée, sérieuse et impliquée, j’aime m’engager sans relâche pour atteindre mes objectifs. Il convient également que je dispose du sens des responsabilités ainsi qu’une aptitude à la prise d’initiatives, qualités inhérentes à un sportif de haut niveau.





COMPÉTENCES



Communication interne/externe

Élaboration et mise en œuvre de stratégies de communication/plans média

Organisation d'événements

Réalisation de supports de communication (flyer, newsletter, plaquette, affiche, catalogue,...)

Relations publiques

Audit de communication

Création de contenus

Rédaction journaliste (journaux d'entreprise, web médias)

Veille stratégique et benchmarketing



Travail en équipe

Capacité à s'intégrer à un groupe

Force de proposition

Forte aptitude relationnelle

Faculté de motiver une équipe



Informatique

Logiciels bureautique : word, powertpoint, excel

Logiciels de PAO : Photoshop, Indesign, QuarkXpress

Logiciel d'enquêtes et d'analyses de données : Sphinx

Logiciel de création de site : Dreamweaver



Sport - Joueuse de handball haut niveau (2000/2010)

Championnat de France Division 2 (2007/2010)

Championnat de France Division 1 (2003/2007)

Championnat de France Nationale 1 (2000/2003)

Coupe d'Europe

2004/2005 : 16ème de finale de Coupe d'Europe

2005/2006 : 1/4 de finale de Coupe d'Europe

Coupe de France

2004/2005 : Vainqueur de la coupe de France

2005/2006 : 1/4 de finale de coupe de France

2006/2007 : 1/8 de finale de coupe de France

Coupe de la ligue

2004/2005 : 1/4 de finale de la coupe de la ligue

2005/2006 : 1/4 de finale de la coupe de la ligue

Championnat de France

2001/2002 : Vice-championne de France

2002/2003 : Championne de France

2004/2005 : Vice-championne de France

Championnat universitaire

2004/2005 : Vice-championne de France

2005/2006 : 3ème championnat de France

2005/2006 : Vice-championne d'Europe



Mes compétences :

Communication

Sport

Journalisme

Médias

Handball

Politique

Presse