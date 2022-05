Marina LORY

Mon rôle au quotidien, au sein de la société Armatis LC, acteur majeur de la relation a distance, consiste à animer une équipe de chargés de clientèle.Cela passe par la motivation de l’équipe et la montée en compétences des collaborateurs de l'équipe. L’ensemble des actions opérationnelles se font en collaboration avec les différents acteurs de la société (responsables qualités, formateurs, et chargés de Ressources humaines).



Mes compétences :

conduite d'entretien

encadrer et animer une equipe

pilotage d'un service

techniques de management