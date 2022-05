Marina MALHERBE

Diplômée avec mention en droit, je recherche actuellement un poste de juriste/assistante juridique me permettant d'avancer sur le parcours envisagé au contact de professionnels de secteur reconnus et dans un domaine que j'ai déjà pu appréhender.



En effet, ma formation m’assure des connaissances approfondies dans divers domaines juridiques et mon expérience professionnelle dans le secteur du commerce international m’a déjà permis de me familiariser avec le monde du travail et m'ont confortée dans l'intention de poursuivre mon projet professionnel dans le domaine du conseil juridique. Par ailleurs, cette expérience a permis d'éprouver mes facultés d'analyse et de synthèse ainsi que mon aisance relationnelle et rédactionnelle.



Dynamique, rigoureuse, ayant le sens des responsabilités, je sais m’adapter et je saurais effectuer les diverses missions avec le plus grand professionnalisme et rigueur, d’autant plus que mes connaissances linguistiques pourraient être une réelle plus-value. Il s'agit pour moi non seulement de mettre efficacement à contribution mes qualités d'organisation ainsi que ma capacité de travail en groupe ou de façon autonome, mais aussi de garantir de par ma disponibilité et mon sérieux le bon déroulement et le suivi des missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

compétences linguistiques

Informatique

Linguistiques

Outil informatique

Russe