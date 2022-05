Marina MARCUZ

Coach et formatrice en développement personnel.

J'accompagne les personnes dans le changement, je les aide à faire émerger leurs points forts, à modifier un comportement qui ne leur convient plus.

Mon parcours professionnel conjugue des responsabilités commerciales, des fonctions de direction et plus particulièrement d'animation et de formation d'équipes.

Depuis de longues années impliquée dans le développement personnel et passionnée par les relations humaines, je me suis formée au métier de coach pour non seulement aider adultes et jeunes publics à optimiser leurs talents , retrouver équilibre et harmonie, mieux gérer leur stress mais aussi transmettre au plus grand nombre des outils pertinents et efficaces par des formations, des ateliers et des conférences.



Mes compétences :

Animation de formations

Coaching scolaire

Formation

Coaching individuel

Thérapie individuelle

Programmation neuro-linguistique