Marina MAROLLEAU

Dotée d'un grand sens de l'organisation et de nature volontaire, je souhaite diversifier et enrichir mon expérience professionnelle, via les Ressources Humaines

La polyvalence et l'adaptation sont mes deux principales qualités. Cela m'a permis de travailler avec différents secteurs et produits, tel que le textile, le pain mais aussi le golf (très technique).

Titulaire d’un Bac+2 Management des Unités Commerciales et d'une Licence 3 Encadrement et Animation des Equipes Commerciales, je sollicite viadeo pour m'aider a réaliser mon projet.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Vente

Ecoute

Gestion de la relation client