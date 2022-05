Marina NOEL

Extrait de mon mémoire : "DRH et SIRH, un levier de performance pour les PME".



A l’heure de la forte concurrence économique, et de la recherche perpétuelle de performance, la place des ressources humaines est à redéfinir. Si les grandes entreprises l’ont intégré dans leur stratégie, l’apport des ressources humaines est souvent sous estimé dans les petites et moyennes entreprises (PME). Les causes sont sans doute liées à la difficulté d’évaluer à court terme le retour sur investissement, mais avant tout par méconnaissance des enjeux et des facteurs clés d’implémentation d’une démarche ressource humaine (RH).



Les PME sont majoritairement structurées autour d’une gestion administrative du personnel qui consiste essentiellement à satisfaire les formalités obligatoires en termes de paies et déclarations sociales, de gestion des dossiers du personnel, et de gestion des absences. C’est la gestion minimale obligatoire qui répond à la législation sociale.



Dans une gestion des ressources humaines, les collaborateurs sont au centre des préoccupations de la Direction Générale, au même titre que les clients. Parler de gestion des ressources humaines, c’est placer le capital humain au cœur de l’organisation...



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access