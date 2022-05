Pierre-Edouard DU PLESSIS

Diplômé d'un master RH (IGS & CIFFOP), j'ai débuté comme Chargé de Missions RH dans le domaine de la Chimie (filiale de L'Oréal). Après ces 2 années formatrices et orientées vers le terrain et les équipes, j'ai intégré en 2015 le Groupe FED pour recruter (intérim, CDD et CDI) dans l'Assistanat de Direction et les Services Généraux. Passionnante et formatrice, cette expérience m'a beaucoup appris. Début 2018, j'ai intégré le Groupe Partnaire afin de lancer le cabinet Talentskills en Bretagne et Pays de Loire.



TalentSkills est le cabinet de recrutement du Groupe Partnaire Ressources Humaines. Acteur des ressources humaines depuis 1952, le Groupe Partnaire propose une offre globale au service de la gestion des RH.



Notre valeur ajoutée est de développer une offre parfaitement modulaire qui s’adapte précisément aux besoins spécifiques de nos clients. Elle implique une forte compréhension des enjeux du recrutement et un accompagnement au plus près tout au long du processus.



Mes compétences :

Gestion de projet

Rémunération

Relations sociales & syndicales

Paie

Recrutement

Communication interne

Formation

Développement RH

Administration du Personnel

SAP

PPT

Microsoft Word

Microsoft Excel