Norman BEAUDOIN

Jeune professionnel RH, titulaire d'un M2 RH International, ainsi qu'une forte expérience (5 ans) dans les sièges sociaux de firmes multinationales leaders de leur marché.

Ayant commencé les RH par l'aspect Rémunération et Avantages sociaux (Comp & Ben), mon expertise se compose du Comp&Ben, la gestion de l'expatriation (package + relocation), de l'épargne salariale, mais aussi de la paie et l'administration du personnel.

En transition pour consolider mon expertise sur un poste de HRBP/ Responsable RH couvrant l'ensemble des problématiques RH d'une population donnée.

Ma nature flexible et une forte dose de curiosité alimente mon envie de travailler pour un vaste panel d’entreprises. Je suis notamment très sensible aux valeurs véhiculées au sein des entreprises et notamment l'innovation et la créativité.



Mes compétences :

SAP

ZADIGHYPERVISION

Politique salariale

Gestion des talents

Microsoft Office

Droit social

Gestion de projet

SIRH

Recrutement

Développement RH

Conseil RH