Marina ORVOINE

Mes expériences professionnelles passées ont développé mes qualités de gestionnaire, de négociatrice mais aussi d'écoute afin de satisfaire au mieux les besoins de mes interlocuteurs.

C'est donc avec confiance, détermination et sérieux que je m'épanouie dans le secteur commercial et developpe plus encore ces compétences au service de mes clients.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Relation clientèle

Informatique

Négociation

Relation client

Banque

Communication

Prospection

Persévérante

Conscienceuse

Dynamique