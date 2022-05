Marina OUARAB

4 ans d’expérience dans les ressources humaines, j'ai eu l'occasion de travailler sur différents domaines RH et de mener des projets RH. Je suis à la recherche d'opportunités professionnelles, je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Autonomie et responsabilité

Assiduité et professionalisme

Capacités d'écoute

Capacités d'analyse et de synthèse

Capacité relationnelle

Initiative et adaptation

Sens du relationel et gout pour la communicat

S'organiser au travail