Marina PÉRILLAT

UNE COORDINATRICE CULTURELLE DYNAMIQUE, MOTIVÉE ET CRÉATIVE, ÇA VOUS TENTE ?



Mes expériences professionnelles en tant que chargée de mission culturelle à l'Institut Français de Birmanie et à l'Alliance Française de Sydney, ont confirmé mon objectif professionnel de travailler au sein d'une institution culturelle en France ou à l'étranger. Ces expériences m'ont permis de concevoir et d'assurer l'organisation de manifestations culturelles, et de proposer un programme mensuel d'action répondant aux besoins repérés dans les différents domaines culturels comme l’organisation de concerts, festival de photographie, spectacles de danse, expositions, conférences, soirée littéraire, Fête de la Francophonie, Fête de la Musique, ateliers créatifs...





MES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



Adaptabilité, Anglais, Artiste, Autonome, Budget, Communication, Coordination, Créative, Culture Dynamique, Événementiel, Expositions, Gestion, lllustrator In Design, International, Management, Marketing, Mécénat, Méthodique, Microsoft Office, Mobilité, Organisation, Photoshop, Polyvalente, Production, Presse, Programmation, Rigueur, Sponsors...



