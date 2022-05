Marina POLITO

Au cours des 6 dernières années, j’ai travaillé dans divers laboratoires et amélioré mon expertise scientifique dans la recherche en biologie en participant et gérant de nombreux projets scientifiques en neurosciences, principalement dans la mémoire et les troubles psychiatriques. J’ai mis en place et amélioré des méthodes innovantes et j’ai développé des protocoles pour démontrer le rôle fonctionnel de cibles thérapeutiques. Mes résultats ont conduit à 6 publications dans des revues scientifiques internationales.

Dans le même temps, j’ai développé des compétences transversales telles que l’analyse, la rédaction scientifique et la communication de mes résultats au sein du laboratoire et lors de conférences. J’ai également enseigné la physiologie et la biologie cellulaire à l'Université.

Je suis en mesure d'effectuer différents projets en parallèle avec une adaptation rapide à de nouvelles tâches et à une nouvelle équipe. Organisation, discipline et persévérance sont les principaux atouts qui m’ont permis d’atteindre mes objectifs. Je suis maintenant à la recherche d'un nouveau défi, tout particulièrement au sein d'une entreprise privée.





Mes compétences :

Recherche biologique

Gestion de projet

Biologie cellulaire

Collaboration Scientifiques

Electrophysiologie

Management

Enseignement universitaire

Neurosciences

Biotechnology

Imagerie FRET

Rédactions scientifiques et techniques

Communication

Veille scientifique