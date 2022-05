Marina POTTIER

Après avoir été auprès des particuliers en banque et en assurance, je suis devenue libraire avec un niveau d'assistante de direction, commerciale et administrative. Je m'occupais de la gestion du stock, des ventes, de la réalisation de devis et de la facturation des clients.



Assistante commerciale et administrative chez LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS.

En charge du service location de matériel de levage auprès de particuliers et de professionnels.



Mes compétences :

Gestion stock

Suivi des ventes

Produits financiers

Produits culturels

Réalisation de devis

Relation fournisseurs

Relation client

Relation client confiance et fidélisation

Facturation et suivi des encaissements