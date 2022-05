Mes compétences :

Organisation

Gestion des stocks

Planification

Gestion de projet

Ordonnancement

Microsoft Excel

Logistique

Lean management

Amélioration continue

Analyser et améliorer les performances

Visual Basic for Applications

Lean Six Sigma

Génie des Procédés

Agro industrie

Supply Chain

SAP

Lean Manufacturing

Kanban

Futures Operations

DMAIC