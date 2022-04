Benoit SOSON

INGENIEUR GENIE CIVIL/LOGISTIQUE



RECHERCHE STAGE DE FIN D'ANNEES DE 6 MOIS A PARTIR DE FEVRIER



Je suis actuellement en cinquième et dernière année d’études dans l’école d’ingénieur POLYTECH CLERMONT. J’ai intégré cette école dans la filière génie civil et c’est alors que j’ai découvert et apprécié la gestion de chantier. Cet aspect logistique et management m’a tellement intéressé que j’ai voulu en faire ma spécialité. C’est pourquoi, pour ma dernière année, j’ai intégré à temps complet la filière logistique et gestion de production, me donnant une connaissance des enjeux, des contraintes et des principales techniques liés au domaine de la logistique et de la gestion de production. Afin de mettre en pratique mes connaissances, je recherche un stage de fin d’études de 6 mois à compter du moins de février.



Mes compétences :

Kanban

Visual Basic

Supply Chain Management

SMED

Pack Office

Material Requirements Planning

Communication

QHSE

Management

Gestion de la production

Chaine logistique

Transport

Lean

Amélioration continue

5S

Gestion des stocks

Méthode SMED

Lean management

Microsoft Access

Microsoft Office

Transport maritime

Transport routier

Incoterm

Base de données

Basics SCM

ERP

Visual Basic for Applications

Organisation industrielle