Sandrine SOSON

18 ans d'expériences sur différents postes en contrôle de gestion - finances dans l'industrie agro-alimentaire sur des sociétés multi sites, mutli réseaux de distributions et dans des contextes de fusion/acquisition, croissance externe et systèmes d'informations hétérogènes. Forte sensibilité et nombreuses expériences sur la mise en place de systèmes d'informations de gestion intégrés et d'outils de reporting. Management d'équipes finances et contrôle de gestion.



Mes compétences :

Management d'équipe

Contrôle de gestion

Credit management

Reporting

Trésorerie

Finances

Spectacle vivant

Chant

Musique

Opéra