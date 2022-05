Marina RIVOIRE

Psychologue du Travail spécialisée dans les Ressources Humaines, je suis, aujourd'hui, à la recherche de nouveaux challenges professionnels.



Vous êtes à la recherche d'une collaboratrice engagée et déterminée. Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé!



Mes souhaits :

- Travailler sur un mode très opérationnel

- Exercer mon métier avec une vision globale RH

- Approfondir et aller au bout des accompagnements et changements initiés



Mes convictions :

- Allier la qualité humaine et la performance économique

- Travailler en logique de résultats au delà de la vision statutaire

- Aider les individus d'une équipe à utiliser toutes leurs marges de manœuvres (initiatives, propositions, organisation...)

- Aider les entreprises à mieux cibler leurs actions RH pour les mener à leur terme.



Au sein d'une entreprise ou pour le compte d'un cabinet externe, voici les missions que je peux effectuer pour vous :

- Réaliser un diagnostic reflétant l'état de vos RH

- Préconiser des pistes d'actions (court/moyen/long terme)

- Faire le lien avec les organismes externes pouvant vous aider (OPCA, Organismes Financeurs, SPEL, Organismes de formation, ...)

- Promouvoir et Animer votre image employeur,

- Mettre en place vos politiques de Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences,

- Assurer le sourcing et le recrutement de vos futurs talents,

- Développer vos projets de Ressources Humaines,

- Contribuer à l'évolution de votre entreprise,

- ...



Mes compétences :

Microsoft Office

Logiciel Maestro

Logiciel AS 400

Recrutement

Entretiens non directif, semi directif, directif

Filemaker pro

Coaching professionnel

Ressources humaines

Prévention des risques professionnels

GPEC