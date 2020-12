Marina TSOGOEVA

Spécialisée en management, affrètement international, logistique et transport international, je souhaite mettre en œuvre mes compétences professionnelles, linguistiques et relationnelles, afin de m’investir dans le développement de vos activités. Ma connaissance des pays, du fait de mon origine et de mon trilinguisme FR / RU / EN , peuvent vous intéresser pour nouer et développer des contacts dans ces zones en plein essor économique.





Adresse mail : marinatsogoeva17@yahoo.fr



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce international

Développement international

Export

Import

Import Export

International

Techniques du commerce international

Transport

Transport international

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Affrètement international

Développement commercial zone transport

Import/Export, Affrètement International, développ