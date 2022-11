Marine HILDENBRAND

A la recherche active d'un contrat d'alternance au sein d'une agence immobilière pour effectuer ma 2ème année de Master Mangement et Stratégies d'Entreprise, sur Nancy et ses environs.

Passionnée de photo, j'aime mettre en valeur les biens proposés à la location comme à la transaction ; utilisatrice des réseaux sociaux et intéressée des nouvelles technologies, c'est un réel atout en matière de communication.

La mobilité et la polyvalence du métier est un vrai point fort pour améliorer ses compétences.



Mes compétences :

Marketing

Prospection

Communication

Management

Informatique

Service client

Merchandising