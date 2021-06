Titulaire dun BTS Assistant Manager et dune licence en langues étrangères, j'ai travaillé dans une entreprise de BTP ainsi qu' en tant qu'assistante administration des ventes dans une entreprise qui fournit du matériel médical spécialisé en ophtalmologie.

Mes missions polyvalentes mont permis dacquérir la rigueur et lautonomie nécessaires pour travailler dans des petites structures comme dans de plus grandes entreprises.

Actuellement en recherche d'un poste à compter de Septembre 2021