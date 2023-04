Marine VANHASBROUCK

Je suis actuellement consultante et coordinatrice sur la partie accompagnement au changement dans le cadre de projets de grandes ampleurs orientés système d'information, organisation des services et relation client.

Mon métier consiste à mettre en œuvre toutes les actions possibles pour faciliter l'adhésion des collaborateurs par rapport à un projet d'entreprise et de faciliter l'appropriation des nouveaux usages.



J'ai acquis plus de 4 ans en tant que consultante et une expérience de 2 ans sur des fonctions marketing.



Au travers de ces différentes expériences, j'ai développé des compétences telles que:

- Le cadrage et pilotage de projet

- L'animation de groupes de travail ou d'entretiens, l'étude des besoins et sa formalisation

- L'accompagnement au changement sur des projets de grande ampleur :

* études des usages et des freins du changement

* outils de communication,

* outils collaboratifs,

* formations des collaborateurs et exercices de mises en situation,

* baromètre et enquête de satisfaction



- La maitrise de l'ensemble de la démarche marketing (marketing stratégique et opérationnel)



- La mise en place d'un référentiel de service

* parcours clients, moments de vérité,

* postures de service,

* scripts de service et rituels



- L'organisation d'événements internes et externes

- Le développement et l'animation de démarches commerciales

- La modélisation des SI et des processus,

- La rédaction de spécification technique,

- L'animation des phases de tests et de recettes







Je suis une personne déterminée qui fait preuve d'une grande capacité de travail et d'adaptation. Très à l'écoute, je suis toujours guidée par mon sens du service et l'objectif projet.



Je maitrise l'Anglais et l'Allemand.



Mes compétences :

Marketing des services

Informatique

Gestion de la relation client

Adaptabilité

Gestion de projet

Marketing