Mario AMMON

Mon expérience professionnelle de plus d’une dizaine d’années en tant que responsable qualité et responsable amélioration continue pour divers acteurs du secteur de l’industrie aéronautique me confère une parfaite maîtrise dans la mise en œuvre de politiques qualité et le déploiement de l’amélioration continue au sein d’unités de fabrication.



Ayant eu à développer et maintenir les habilitations et certifications des sociétés qui m’ont employées, je possède une parfaite maîtrise des processus de certifications ISO 9001/EN 9100, PART 21 et PRI-NADCAP ainsi qu’une longue expérience des processus de qualification des sous-traitants par les donneurs d’ordres du secteur aéronautique. J’ai également mis en place les outils nécessaires à l’amélioration continue des processus de fabrication, conduit des audits, traité les demandes d’actions correctives.



Je vous propose de nous rencontrer, car un entretien vous permettrait de juger de l’adéquation de mon profil avec le poste que vous proposez.



Mes compétences :

