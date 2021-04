Marion CHALOPIN

Prise de vue numérique et argentique (grand et moyen format, 24x36)

Responsable photographie / iconographie

Reportage institutionnel et événementiel / presse et communication digitale

Préparation shooting (mode, packshot, PLV)

Maquette graphique / infographie (INDESIGN)

Retouche (post prod packshot) et montage photo (logiciels adobe PHOTOSHOP LIGHTROOM)

Numérisation de documents opaques / transparents

Prise de vue et montage vidéo

Gestion de photothèques et archives

Numérisation de documents opaques et transparents

Gestion diffusion d’images

Réalisation d’expositions

Rédaction articles / légendes photos

Relations publiques





- MENSUELS / HEBDOMADAIRES / TRIMESTRIELS / GUIDES

* Réalisation prise de vue (reportage et studio)

* Choix iconographiques et préparations des éléments

* Conseil graphique, préparation suivi des maquettes

* Rédaction articles et légendes albums photos

* Suivi de fabrication : relecture vérification avant impression



- AFFICHES / INVITATIONS / COMMUNICATION INTERNE

* Conception maquette graphique

* Réalisation prise de vue (reportage et studio)

* Coordinations (chef de rédaction, journalistes, imprimeur)



- PHOTO REPORTAGES EVENEMENTIELS

* Fête des Guinguettes (concerts / thématique)

* Événements sportifs / course pédestre (suivi à moto) / entrainement rugby Racing 92

* Prise de vue aérienne en hélicoptère

* Commémorations

* Vernissage / inaugurations

* Conférences de presse

* Discours et entretien politique



- GESTION PHOTOTHEQUE

* Archivage

* Diffusion interne / externe

* Mise en ligne internet (TYPO3)



- SUIVI DES RELATIONS AVEC LE LABORATOIRE PHOTO

* Coordination, préparations et validation de projets (Tirages photos spécifiques / expositions)



- GESTION DES PIGISTES

* Devis / réservations / briefs. / suivi du dossier



- EXPOSITIONS

* Organisation et mise en place d'exposition



Mes compétences :

Maquette graphique / infographie

Préparation studio et shooting (mode / packshot /

Maitrise logiciels adobe PHOTOSHOP / INDESIGN

Relecture et suivi de fabrication

Reportage / prise de vue pour la presse et la comm

Relations Publiques

Création et gestion de la base de données

Retouche (post prod packshot) et montage photo

Réalisation d’expositions

Numérisation de documents opaques / transparents

Prise de vue et montage vidéo

Rédaction articles / légendes photos

Utilisation courante de logiciels bureautiques (Of