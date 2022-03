Marion EUDELINE-MACHADO

Après plus de dix ans d'expériences diverses et variées, je constate aujourd'hui que le fil conducteur de ma carrière est assurément le relationnel que j'entretiens avec mes clients. Réussir à instaurer un climat de confiance en rendez-vous prospects, élaborer une proposition commerciale répondant au mieux aux attentes des clients, être force de proposition sans attendre que l'idée ne traverse l'esprit des clients, savoir être réactive en cas de problème... ce sont autant de choses que j'ai apprises au fil du temps et que je mets en pratique jour après jour pour la plus grande satisfaction de mes clients et la mienne.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Média

Publicité

Négociation commerciale

Hôtellerie

Gestion commerciale

Séminaires d'entreprises

Vente