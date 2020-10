Marion KINTS

Diplômé d'un bac+2 en alternance, d'une qualification d'opérateur PAO et plusieurs expériences à mon actif, jai décidé qu'il était temps de partir vers de nouveaux horizons et d'évoluer ainsi professionnellement.



A cet effet, je vais intégrer à partir du 14 Octobre une formation sur 8 mois en marketing digital au sein dIFOCOP. Le but étant de valider un Bac+3 et la concrétisation d'un projet.



Cependant pour la réussite de mon ambition, je dois effectuer une période pratique de 4 mois non rémunérée mais financée par l'entreprise qui pourrai m'accueillir. A savoir, qu'il y aura autant davantage pour vous que pour moi. Le but ici étant de s'associer pour accomplir de grandes choses ensemble.



Je suis donc à la recherche active d'une entreprise et à l'écoute d'opportunités sur l'ensemble de la région Haut de France et/ou Île-de-france en Community manager/social media ou encore Rédacteur Web pour la période du 8 Février 2021 au 17 Juin 2021 inclus.



Un lien vers mon portfolio où vous pouvez retrouver une partie de mes travaux réalisés.

Et surtout, n'hésitez pas à partager. Un partage prends peu de temps et peut mener à de bon résultats.



A bientôt pour une future collaboration qui sait.