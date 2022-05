Marion LOUIS

Ingénieur diplômée en Génie Biologique dotée d'un Master 2 IAE Industrie et Administration des Entreprises, je travaille chez bioMérieux en tant que Culture Media Global Solution Manager EMEA pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques.

Je participe à la stratégie bioMérieux pour les milieux de culture ainsi qu’aux développements, lancements et promotions de nouveaux produits.

J'assure également le support marketing et le coaching de nos clients et filiales dans plus de 45 pays, me permettant de travailler dans un environnement motivant, dynamique et international.



Mes compétences :

Microbiologie industrielle