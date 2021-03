Marjorie PIROLLEY

Bonjour,





Issue dun parcours atypique (Chimie appliquée au Transport et RH) jai eu en charge différentes missions en :

- RH: formation, recrutement, paie, administration du personnel, GPEC, juridique/droit social, prévention des risques, handicap



- Audit/Conseil/Formation: réglementation (Européenne, Code du Travail, Convention Collective Transport), gestion des temps, gestion financière pour divers public (personnel d'encadrement, conducteurs)



- Management: optimisation des moyens humains et matériels (110 conducteurs et 220 carte grises), suivi d'indicateurs de gestion (VA, RE, EBE), élaboration des plannings, suivi et collecte des données paie



De plus, mon bon relationnel couplé à mon autonomie me permette de participer à la création dune épicerie sociale sur ma communauté de communes en faisant parti du bureau de Panisol.



A présent, je souhaite rejoindre une entreprise ambitieuse, de porter avec elle des projets motivants et de participer activement au développement des RH.



Vous pouvez me contacter: mpirolley@hotmail.fr





Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Administration du personnel

Consulting

Paie

Transport

Social

Logistique

Consultant

RH