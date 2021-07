Au-delà du savoir-faire acquis en matière de gestion comptable, administrative et financière, jai développé un réel esprit d'analyse, de synthèse et dinitiative, une bonne capacité danticipation, des qualités relationnelles et une réelle autonomie et polyvalence dans lexercice de mes fonctions.



Mes compétences :

Comptabilité

Finance

Ressources humaines

Gestion

Management

Organisation

Administration