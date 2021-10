Marlène PÉRICO

De 2008 à 2012 j'étais à temps plein sur le projet de la Cité Sanitaire Nazairienne : gestion de base de données, analyses/synthèses de données, suivi de projet, création/modification de plans sur Autocad, préparation/planification des Opérations Préalables à la Prise de Possession et du Transfert.



Depuis 2013 je suis en charge du suivi des énergies, des contrôles réglementaires et des plans de prévention, au sein du Département Patrimoine et des Travaux du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, un poste qui m'apporte beaucoup de satisfaction.



Je m'investis dans mon travail et j'ai à coeur de mener à bien lensemble des tâches qui me sont confiées avec rigueur et efficacité. Cet investissement professionnel a permis l'évolution de mes missions mais aussi de mes responsabilités.



Aujourd'hui mon poste revêt en plus une dimensions Développement Durable puisque je suis en plus référentes CEE et Loi ELAN / Décret Tertiaire.



Mes compétences :

Développement Durable

Environnement

Contrôles Réglementaires

Management des énergies

HSE

Prévention et Coordination Sécurité

GMAO

Process / Chimie

Base de données