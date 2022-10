Marouan MOHAMED

Fort de mon expérience en développement Web 2.0, je gère un ensemble d'applications et d'outils pour les services de support et de vente de Bouygues Télécom Entreprise, à la tête d'une équipe de trois développeurs.

Minutieux, sérieux et impliqué dans mon travail m'ont permis de construire une forte relation de confiance et de responsabilité avec les dirigeants de la branche Entreprise de Bouygues Télécom.



Mes compétences :

PHP5 Symfony

PHP5

MySQL

Html5

CSS

JQuery & JQuery UI

JavaScript

Web 2.0

TDD

PHPUnit

Qunit

Twig

Doctrine2

Jira

ANT

Selenium

Jenkins

SOAP

Github

SVN

REST

Symfony2