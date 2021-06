Martha Liliana VERGARA RINCON

Ingénieur en Mécanique.



Design de systèmes de génération d'énergie thermique et hydraulique, optimisation de processus industriels. Design de structures, design de machines, design de systèmes hydrauliques, oleo-dinámiques et pneumatiques, contrôle de maintenance de machines et d'équipements de lubrification industrielle et automotrice.



Innovation et conception des produits industriels. DFSS, 6 Sigma, rédaction des CDC, DOE (Design of Experiments), Méthodes de créativité, recherche scientifique.



Contrôle de Qualité, Normes ISO, API, métrologie industrielle. Des inventaires de machines et d'équipes. Organisation de manuels de fonctions et de procédures, management de la sécurité industrielle et environnementale, réalisation, management et contrôle de programmes de bases de données (Access).



Excellentes relations personnelles, travail en équipe et coordination de groupes de personnel.



Anglais (lu, écrit, parlé).

Français (lu, écrit, parlé).

Espagnol langue maternelle.



Projet d'études 2007: http://www.youtube.com/watch?v=rngB7Jd7Vx4



Mes compétences :

Conception innovante

Conception mécanique

Méthodologie de projets, Innovation, DFSS

Conception

Innovation

SolidEdge

Access

Catia

Métrologie

Autocad

maintenance

Machines Tournantes

SAP