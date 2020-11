Commercial avec une expérience de plusieurs années dans le commerce de biens à forte valeur ajoutée, j'ai de plus une expérience dans la grande distribution, ainsi que dans le management d'une équipe commerciale.

Aujourd'hui en totale autonomie sur le secteur du SUD-OUEST je gère et j'anime les réseaux de distributions, mon travail va de la formation, à la gestion et le référencement des produits.

Mon portefeuille est constitué d'entreprises et de professionnels de l'agroalimentaire, SECTEUR BTOB.



Martial COLLONGUES:

martial.collongues@hotmail.fr

0689375873



Mes compétences :

Export

Commerce international

Négociation commerciale

Achats internationaux

Gestion de la relation client

Import

Incoterm

Techniques de vente

Négociation BtoB

Gestion de porte feuille

Marketing relationnel