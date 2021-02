Martial FIETTA

Directeur des ventes et Grands comptes pour industriels européens

Mes compétences et expériences :

* Animation et recrutement d'équipes commerciales terrain + ADV (15 à 25 collaborateurs)

* Négociation vers centrales d'achats nationales et Grands comptes ; GSA, GSB, GSS, WEB

* Mise en oeuvre et suivi des budgets ; participation pub, investissement, RFA...

* Maitrise du reporting d'activité au quotidien (CA 15 à 30 M€)



Mes Interlocuteurs : PME/PMI indépendant ou intégrée, Groupement, Hypermarché

Mes Secteurs : Décoration, équipement de la maison et du jardin, Industrie





Mes compétences :

MANAGEMENT

Direction commerciale

Négociation commerciale