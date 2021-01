Martial GUEBEY

Je suisconseiller immobilier indépendant du réseau Axélite immobilier. (www.axelite.fr)



Chacun d’entre vous a un besoin particulier, dispose d’un budget différent, chaque situation est unique…



Je suis à votre écoute, toujours disponible… je sais m’adapter pour répondre à vos attentes : ensemble, réalisons VOS objectifs !



J'habite dans le quartier de Caremeau, au dessus du CHU de Nîmes.



Après une longue expérience comme responsable commercial puis comme chef d’entreprise dans le domaine de la communication, je me suis reconverti dans l'immobilier en 2010.



Le mariage de mes compétences personnelles et des puissants outils qu'Axélite met à ma disposition, me permet aujourd’hui de vous donner un maximum de chances pour trouver le bien immobilier que vous cherchez, ou de le vendre si vous êtes propriétaire.



Contactez moi vite au 07 6009 1962 pour me parler de vos projets…



Bien cordialement,



Martial GUÉBEY



Mes compétences :

Immobilier