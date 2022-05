Martin CICHOCKI

Cadre RH junior disposant de plus de 4 ans d’expérience dans le domaine des ressources humaines. J’ai principalement travaillé en recrutement et en gestion de la formation. J'ai également touché à plusieurs autres domaines tels que le reporting RH, le management de projet, la communication interne...

Je développe actuellement mes compétences en relations sociales (individuelles comme collectives) et en administration du personnel dans le cadre d'un CDD au sein d'une mutuelle.



Mobile toute France ou Europe, je suis ouvert à toute opportunité professionnelle me permettant d’avancer dans ma carrière.



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Communication

Recrutement

Droit

Formation

Gestion de projet

Relations sociales

Politique Handicap

Administration du personnel