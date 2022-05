Martin CLOCHON

Je suis passionné par la transition énergétique et ses défis: énergies renouvelables, économies d'énergie, production et distribution d'électricité, smart grids.



Compétences:

- Domaines: Electricité - Energies renouvelables - Télécommunications

- Projets: Montage et gestion de projets, qualité / coûts / délais, animation d'équipe, reporting

- Interlocuteurs: clients, fournisseurs, institutionnels, particuliers, entrepreneurs, bureaux d’études, gestionnaires de réseau

- Management

- Structuration d'activités en expansion



Personnalité:

Enthousiaste, persévérant et rigoureux, je m'implique fortement dans les projets auxquels je crois.

Polyvalent, avec un fort esprit d'analyse, je privilégie l'esprit d'équipe et les relations basées sur la confiance.