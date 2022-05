Martin COGNACQ

VINS et SPIRITUEUX

DEGUSTATEUR

AMBASSADEUR DES VINS

AGROALIMENTAIRE

INFORMATICIEN BDD



Très attiré par la nature et l'agriculture, j'ai suivi des études agricoles pour devenir technicien en viticulture et œnologie. Puis ce fut un BTS en commerce agroalimentaire.

Après quelques années d'expériences en commerce de verres, puis de peinture en bâtiment, j'ai passé six années comme responsable de la dégustation d'agrément dans l'AOC des vins d'Alsace et par ce fait partenaire actif dans l'organisation des dégustations de présélection des vins alsaciens aux différents concours. L'informatique alors nouvelle dans ce milieu m'a permis de me passionner pour cette technologie et j'ai alors passé un brevet de technicien en informatique de gestion.

Voilà déjà huit ans que je tripote les claviers et dix ans que je manipule les bases de données de l'association humanitaire dans laquelle je travaille aujourd'hui.

Le vin restant une passion, j'ai plaisir à faire régulièrement la promotion des vins d'Alsace devant les différents publics de langue française ou anglaise qui viennent à notre Confrérie Saint Étienne d'Alsace. Et pour parfaire mes connaissances dans les vins du reste du monde, j'adhère à des associations de dégustation. Je suis également dégustateur pour les concours de miels et dégustateur expert à l'AERIAL (centre d'analyse sensorielle)

Je pratique le tir à l'arc depuis trente ans maintenant et suis président de la Compagnie des Archers de Ribeaupierre à Ribeauvillé. Mes preformances en compétition olympique n'étant plus ce qu'elles étaient, je suis devenu chasseur à l'arc.



Mes compétences :

Agroalimentaire

COMMERCE

Commercial

Environnement

Informaticien

Informatique

Tir

Tir à l'arc

Viticulture