- 12 ans d'expérience en Production de Bière, Soft Drinks et Eau Minérale ;

- Bonne compétence en distillerie, Production de whisky, Vodka, Gin et Rhum ;

- Management de plus de 300 personnes avec développement de la polyvalence ;

- Bilingue, mobilité géographique et internationale ;

- Forte capacité de travail et d'analyse avec d'excellents résultats régulièrement ;

- Organisé, dynamique, flexible, soucieux des détails, délais, coûts et qualité ;

- Goût pour les situations nouvelles et recherche de l'excellence.



Mes compétences :

Production de bière

Distillation et Production de Whisky

Production de sirops et boissons gazeuses

Production d'eau minérale

Contrôle et Assurance Qualité

Spirit production

Rum, Gin and Vodka Production

Conditionnement

Packaging