Martin DELARUE

Entré dans l'armée en 1988, j'ai effectué une première partie de carrière dans les Chasseurs Alpins : Briançon, Chamonix et Annecy. Lieutenant et capitaine, j'y ai commandé des sections puis une compagnie de combat. J'ai pu me spécialiser en alpinisme avec le diplôme de guide de haute montagne.

Une deuxième partie de carrière a commencé en 2001 : encadrement d'élèves polytechniciens, concours de l'enseignement militaire supérieur, choix de la spécialisation infrastructure au sein du ministère, scolarités ingénieur et école de guerre.

Depuis 2007, je travaille en maîtrise d'ouvrage au sein du SID (service d'infrastructure de la Défense). A Lyon jusqu'en 2012 puis à Rennes jusqu'en 2015, puis à Versailles. Gestion d'équipes, gestion de projets, analyse de l'activité du SID par le contrôle interne et le contrôle de gestion.



Mes compétences :

maîtrise d'ouvrage en bâtiments

maîtrise d'ouvrage en maintenance d'infrastructure

management d'équipes

management de projets