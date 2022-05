Martin DILLARD

Management et Maîtrise des risques



LIGERON® est une filiale d’ORTEC depuis 2014, unique groupe de services à l’industrie, l’énergie, l’environnement, et l’aéronautique, ayant une double expertise Engineering et Travaux.



Au sein de ce Groupe français indépendant à rayonnement international, LIGERON® est le référent en maîtrise des risques et sûreté de fonctionnement.

Force vive de la structure ORTEC Engineering, regroupant plus de 2700 personnes sur 4 continents dans les métiers de l’ingénierie, LIGERON® est aujourd’hui un acteur majeur dans le domaine du management de projet et la maîtrise des risques.



Membre fondateur de l’IMDR, LIGERON® participe activement aux métiers du management des risques depuis 1995.



Les références de LIGERON® auprès des grands donneurs d’ordres attestent de la confiance mutuelle qui les unit. Avec 11 business units implantées stratégiquement sur le territoire national, LIGERON® est capable d’intervenir partout avec réactivité, offrant à ses clients une précieuse relation de proximité. Reconnus par les plus grands industriels, le savoir-faire et l’excellence technique de LIGERON® s’illustrent dans de nombreux secteurs de pointe : automobile, aéronautique, espace, transport ferroviaire, nucléaire, défense, environnement...



Organisme de formation agrée, LIGERON® s’appuie notamment sur des équipes polyvalentes à fort potentiel. Qu’ils soient ingénieurs ou universitaires, les experts de LIGERON® mettent leur double culture terrain et formation au service de leurs clients

Faire confiance à LIGERON®, c’est l’assurance de s’adresser à un interlocuteur de proximité aux compétences variées et pointues.



- 25 ANS de savoir-faire

- + de 250 ingénieurs

- 11 agences

- 22 M€ de CA



