Martin DION

Management

- Gestion de la diversité et du changement

- Amélioration des processus menant à la création de valeur



Rôle-conseil et formateur

- Accompagnement en réflexion stratégique et opérationnelle

- Appui organisationnel et gestion axée sur les résultats



Finances et administration

- Analyse financière et élaboration de tableaux de bord

- Maîtrise de l’outil informatique, de la suite MS Office et MS Project



Mes compétences :

Conseil en management

Gestion des ressources humaines

Business strategy

Capacity Building

Gestion du changement

Business development

Optimisation des process

Project Management

Finance

Business Process Management