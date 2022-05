Martin DIOR

Ma formation se caractérise par une approche multidisciplinaire se basant sur la complémentarité entre urbanisme, ingénierie et architecture. Elle me permet de répondre aux enjeux de montage et mise en œuvre d’opérations de construction et de gestion technique du patrimoine immobilier, tout en intégrant les notions de coût global, d’ambiance, de performances énergétiques et de développement durable.



Mes compétences :

AutoCAD

Sketch up

Microsoft Office

Revit architecture