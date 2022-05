Martin DUCROT

Graphiste "tout terrain" disponible actuellement, avec une expérience de plus de 10 ans en agence et chez l'annonceur. L'étendu de mes compétences va du print au web, en passant par l'illustration et l'animation.



Mon parcours me permet aujourd'hui de faire les bons choix graphiques, les bonnes propositions, avec plus de facilité et d'efficacité tout en restant alerte sur les tendances et contraintes actuelles.



Mes clients et employeurs disent de moi que je suis à l'écoute, créatif, réactif.

J'aime prendre mon temps pour viser l'optimisation et l'amélioration mais travailler dans l'urgence me plaît aussi de temps en temps.