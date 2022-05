Martine DUCROS

Par où continuer ? Sénior, oui je le suis mais cela signifie quoi : des expériences à partager avec ses manques et ses richesses, son unicité qui n'est pas celle de l'autre

Alors,

Après des mots pour des maux...

Après l'animation d'espaces temporels et ludiques pour entrer en relation les uns avec les autres..

Après l'accompagnement de personnes fragilisées par la vie... pour leur redonner confiance en leurs compétences

Je pense qu'il me reste de la créativité, de l'enthousiasme pour contribuer à ce que chacun puisse devenir auteur de sa vie.







Mes compétences :

Analyse des besoins des personnes

Analyser écouter réfléchir agir

Résolution des conflits

Droit des personnes et de la famille

Pédagogie

Travail en équipe

Synthèse rédactionnelle

Conduite de projet

Accompagnement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Créativité