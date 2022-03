Martin FAVREAU

Je débute ma carrière dans la vente en grande distribution, et sous plusieurs grandes enseignes.

Mon expérience au poste de Chef de rayon informatique, me fait découvrir les achats.



En 2004, j’intègre le service achats d'un centre de production de SAGEMCOM, puis évolue vers un portefeuille à dimension internationale, puis les achats indirects.



Je rejoins la Direction des Achats en 2008, ou j'occupe pendant 4 ans le poste de Coordinateur Achats Indirects et de Travel Manager.



En 2012, j'obtiens un poste de Responsable des Achats au sein de Launet SA, à Beauvais (60).



Actuellement en poste chez Airbus Général Procurement en tant que consultant Achats, et pour le compte de la sté PROCEMO.



Mes compétences :

Négociation

Cahier des charges

Conduite de projet

Management

Maîtrise SAP R3

Gestion parc automobile

Maîtrise MS Navision

Gestion services généraux

Voyages d'affaires

Navision

SAP MM

Nacelles

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Facility Management - Services Généraux

Benchmarking

Prestations Intellectuelles