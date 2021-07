Ingénieur en innovation, je dispose de compétences dans les domaines de la mécanique, de l'automatisme industriel, de l’électrotechnique, dans la veille ainsi que dans la gestion de projet et la créativité.

Ayant une spécialisation dans la création et dans l'innovation, j'ai à cœur d'effectuer des travaux variés et intéressants.



Mes compétences :

Conception

Créativité

Marketing

Électrotechnique

Automatisme

Mécanique

Veille

CAO

Méthodes de créativité